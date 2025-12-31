İSTANBUL 5°C / -2°C
  • Oosterwolde için geliyorlar! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
Spor

Oosterwolde için geliyorlar! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'nin talipleri artmaya devam ediyor. Hollanda, İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ocak ayında sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor.

31 Aralık 2025 Çarşamba 18:55
Oosterwolde için geliyorlar! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, sürpriz bir şekilde takıma veda edebilir. Sarı lacivertlilerde büyük bir yükseliş yaşayan Hollandalı stoper, Avrupa'dan birçok önemli kulübün radarına girdi.

Fenerbahçe'ye sol bek olarak transfer edilen ancak sonrasında genellikle sol stoperde görev alan Jayden Oosterwolde, dev bir bedelle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre 24 yaşındaki futbolcuya ülkesi Hollanda, İngiltere ve İtalya'dan talipler var. Ancak şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen sarı lacivertli yönetim, oyuncusunu devre arasında bırakmak istemiyor.

Avrupa'dan birçok kulüp, ocak ayı içerisinde Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalışacak.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro Oosterwolde, 2023 yılında Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

