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Spor

Oosterwolde takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Haber Merkezi7 Mayıs 2025 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Oosterwolde takımla çalışmalara başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

OOSTWERWOLDE GERİ DÖNDÜ!

Daha önce de belirli aralıklarla takımla antrenmana çıkan Jayden Oosterwolde, sakatlığını atlatarak takımla birlikte idmanda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Oosterwolde, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

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