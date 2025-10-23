İSTANBUL 21°C / 18°C
23 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Oosterwolde: Taraftarlarımızla birlikte aile olduk

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Jayden Oosterwolde, Stuttgart karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2025 Perşembe 22:41
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, "Takım olarak çok iyi performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızla birlikte aile olduk. Rakibimiz Stuttgart'a da bunu gösterdik. Oyun planımız da gayet iyiydi, iyi işledi. Net şekilde oyun planımıza uyduk." ifadelerini kullandı.

En iyi durumunda olmadığını dile getiren Oosterwolde, "Hocamızın beni 11'de oynatması nedeniyle mutluyum. 11'de oynamak isteyen biriyim. Kendi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Uzun bir sakatlığım oldu. En iyi durumumda değilim şu anda. En iyi performanslarım da yakında gelecek." dedi.

Önceki takımlarındaki pozisyonlarına değinen başarılı savunma oyuncusu, "Twente ve Parma'da oynarken hem sol bek hem stoper oynadım. Fenerbahçe'de de stoper oynuyorum. İsteğim de stoper oynamak, bundan mutluyum. Hocamın beni stoper oynatması mutlu ediyor. Ait olduğum yer bu mevki." sözlerine yer verdi.

