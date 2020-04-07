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Spor

Ordu Stadı ikmal ihalesi 22 Nisan'a ertelendi

Yapımı bir yıl önce tamamlanan ve koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesinin yapılması için 6 Nisan'da ihalesi çıkması beklenen Yeni Ordu Stadı'nın ikmal ihalesi 22 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

IHA07 Nisan 2020 Salı 17:45 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 17:45
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Daha önce hizmete açılabilmesi için eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 40 milyon liralık ikmal ihalesinin 6 Nisan’da yapılacağı duyurulan Yeni Ordu Stadı ikmal ihalesinin şartnamedeki eksiklikler sebebiyle 22 Nisan’a ertelendiği öğrenildi.

Ordu Stadyumu’nda ikmal ihalesiyle birlikte çevre düzenlemesi, koltuklar, jeneratör ve trafo, ışıklandırma, skorboard, spor lisesi sınıfı ve 40 kişilik pansiyon yapımı, elektronik aksamlarının tamamlanması, bireysel spor salonlarının bölünmesi ve iki adet yeni spor salonu yapılması gerçekleştirilecek.

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