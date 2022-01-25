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Spor

Ordu'da Türkiye Kick Boks Turnuvası devam ediyor

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası, altıncı gün müsabakalarıyla devam etti.

AA25 Ocak 2022 Salı 19:42 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 19:42
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda 20 Ocak Perşembe günü başlayan ve 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ataşçı, İsmail Demircioğlu, Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir ile kent protokolü tarafından verildi.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın sonuna doğru yaklaşıldığını belirterek, ilk günden bu yana bir birinden çekişmeli ve güzel maçlar seyrettiklerini söyledi.

Kıck Boks heyecanının son maça kadar devam edeceğine dikkati çeken Kayıcı, imkanı olan tüm Orduluları bu maçları izlemeye davet etti.

Kayıcı, turnuvaya katılımın oldukça yüksek olduğunu da kaydederek, binlerce sporcuyu ağırlayan ve yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ile Kick-Boks İl Temsilcisi Savaş Özcan'a teşekkürlerini sundu.

Turnuva, 27 Ocak'ta sona erecek.

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