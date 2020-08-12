İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2913
  • EURO
    8,5939
  • ALTIN
    452.547
  • BIST100
    1113.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orgill, Antalyaspor'da mesaiye başladı
Spor

Orgill, Antalyaspor'da mesaiye başladı

Antalyaspor'un Ankaragücü'nden transfer ettiği Dever Orgill yeni takımıyla antrenmanlara başladı.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:14 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:14
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Dever Orgill, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği kampla devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, Kocatepe Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma ve eğitsel oyunun ardından taktiksel oyun çalışması yaptı. Antrenmanda Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Dever Orgill de yer aldı.

Yeni sezon hazırlıkları sürecinde kadrosunda revizyon yapan Fraport TAV Antalyaspor, 8 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Yekta Kurtuluş, Charles, Diego, Chico, Cissokho, N'Dinga, Celustka, Salih Dursun'un takımdan ayrıldığı kırmızı beyazlılar, transfer sürecinde Serdar Gürler ile Orgill'i kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlıların Afyonkarahisar kampındaki antrenmanında tedavisi devam eden Serdar Gürler, Lukas Podolski yer almadı.

Nuri Şahin'le görüşmeleri sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, transferde stoper, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Gustavo Blanco ile yollarını ayırmayı planlayan kırmızı beyazlılarda futbolcuya gelen teklifler değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.