İSTANBUL 22°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orhan Ak: Daha çok çalışmamız lazım
Spor

Orhan Ak: Daha çok çalışmamız lazım

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ26 Ekim 2025 Pazar 00:47 - Güncelleme:
Orhan Ak: Daha çok çalışmamız lazım
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, özellikle ilk yarıda 8 tane geçiş yakaladıklarını ancak 2 tanesi net pozisyonlarda gol atamadıklarını söyledi.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında futbolcusu Luccas Claro'nun sakatlığına değinerek "Claro'ya çok geçmiş olsun diliyorum. Çok önemli bir oyuncumuzu kaybettik maalesef. Umarım daha güçlü şekilde döner. Çünkü ona çok ihtiyacımız var, bu takımın ona ihtiyacı var." dedi.

Karşılaşmayla ilgili olarak da Ak, "Planlarımız çok netti, 3 puan almaktı. Aslında oyuna çok iyi başladık. Ama 12. dakikada yaptığımız çok basit hata, Trabzonspor gibi bir takım hemen cezalandırıyor. Daha sonra oyuna geri döndük. Oyun disiplininden hiç kopmadık. Savunma planlarında 8 tane geçiş yakaladık. Bunların 2 tanesi çok netti. Maalesef onları atamadık. Belki orada golü bulsak daha farklı bir senaryo olabilirdi. İkinci yarı yine aslında daha özgüvenli, daha iştahlı oyundan vazgeçmeden devam ettik. Bir an oyun disiplininden kopmak ikinci golü yememize neden oldu. Sonra da yaptığımız hamlelerle maalesef oyunun skorunu değiştiremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Ak, takımda kısa süredir görev yaptığını dile getirerek, "2 haftadır takımla beraberiz. Geçen haftaki gibi oyunun üzerine koyup devam etmemiz, daha çok çalışmamız lazım. Bu takımın o kalitesi, o gücü, o deneyimi var. Dinlendikten sonra çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

  • Orhan Ak
  • Eyüpspor
  • Trabzonspor mağlubiyeti

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.