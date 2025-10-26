Orhan Ak: Daha çok çalışmamız lazım

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, özellikle ilk yarıda 8 tane geçiş yakaladıklarını ancak 2 tanesi net pozisyonlarda gol atamadıklarını söyledi.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında futbolcusu Luccas Claro'nun sakatlığına değinerek "Claro'ya çok geçmiş olsun diliyorum. Çok önemli bir oyuncumuzu kaybettik maalesef. Umarım daha güçlü şekilde döner. Çünkü ona çok ihtiyacımız var, bu takımın ona ihtiyacı var." dedi.

Karşılaşmayla ilgili olarak da Ak, "Planlarımız çok netti, 3 puan almaktı. Aslında oyuna çok iyi başladık. Ama 12. dakikada yaptığımız çok basit hata, Trabzonspor gibi bir takım hemen cezalandırıyor. Daha sonra oyuna geri döndük. Oyun disiplininden hiç kopmadık. Savunma planlarında 8 tane geçiş yakaladık. Bunların 2 tanesi çok netti. Maalesef onları atamadık. Belki orada golü bulsak daha farklı bir senaryo olabilirdi. İkinci yarı yine aslında daha özgüvenli, daha iştahlı oyundan vazgeçmeden devam ettik. Bir an oyun disiplininden kopmak ikinci golü yememize neden oldu. Sonra da yaptığımız hamlelerle maalesef oyunun skorunu değiştiremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Ak, takımda kısa süredir görev yaptığını dile getirerek, "2 haftadır takımla beraberiz. Geçen haftaki gibi oyunun üzerine koyup devam etmemiz, daha çok çalışmamız lazım. Bu takımın o kalitesi, o gücü, o deneyimi var. Dinlendikten sonra çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.