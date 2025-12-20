İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Orhan Ak: Fenerbahçe maçı hak etti

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Fenerbahçe karşısında özellikle ilk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, sarı-lacivertli ekibin topu kazandığı anlarda etkili ayaklarla sonuca gittiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 ile geçti.

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu.

Fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Ak, "İlk 30 dakikada şiddetli, tempolu oynuyorlar. Planımız kazandığımız toplarla az temaslı çıkıp geçişlerle oynamaktı. Fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Kazandığımız toplarda yanlış tercihler yaptık. Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; Fenerbahçe topu tekrar kazanınca etkili ayakları var. Ceza alanında net pozisyon yakaladılar ve cezayı kestiler. Ondan sonra golle beraber momentuma devam ettiler. Kontrolü tamamen kaybettik. İlk yarı sonuna kadar üstünlük Fenerbahçe'deydi, bu bir gerçek." dedi.

Orhan Ak, sözlerini, "İkinci yarı daha özgüvenli oynadık, ısrar ettik. Direkt hücumları bizi yordu. Yıpranıyorsunuz kolay değil. Fenerbahçe, skordan ötürü yaslandı bu bölümde ama maçı hak ettiler." şeklinde noktaladı.

