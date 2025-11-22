İSTANBUL 22°C / 13°C
  Orhan Ak: İki puan bıraktık, çok üzgünüz
Spor

Orhan Ak: İki puan bıraktık, çok üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak, açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2025 Cumartesi 20:01
Orhan Ak: İki puan bıraktık, çok üzgünüz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak, iyi oyuna rağmen 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Orhan Ak, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini dile getiren Ak, şunları kaydetti:

"İki puan bıraktık. Çok üzgünüz. Domine ettiğimiz bir maçı kazanamadık. Antalyaspor maçında da aynı şeyleri yaşadık. Son dakikada gelen gol canımızı acıttı. Oyuncularımı istek ve arzularından dolayı tebrik ediyorum. Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık. Pozisyonları gole çeviremedik, topumuz direkten döndü. Gol atamazsanız bile 90 artıda o golü yememeniz lazım. Çok üzgünüz. Yolumuz uzun, devam edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. İnşallah Eyüpspor hak ettiği yerde olacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

  • Trendyol Süper Lig
  • Eyüpspor
  • Orhan Ak

