Orhan Ak neden protesto ediliyor? Orhan Ak istifa etti!

Orhan Ak neden protesto ediliyor? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Orhan Ak istifa kararı aldı. Siyah beyazlı kulübün eski yöneticisi Candaş Tolga Işık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Orhan Ak aradı, üçüncü ve son kez istifa ediyorum' dedi. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurulacak'' ifadelerini kullandı. Orhan Ak istifa kararı ve Orhan Ak meselesi hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

ORHAN AK İSTİFA KARARI ALDI!

Bu açıklamanın ardından 'Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.'

ORHAN AK NEDEN PROTESTO EDİLİYOR?

4 yıl önce Gebze’deki Eskihisar Feribot İskelesi’nde Emre Belözoğlu ile Orhan Ak, Beşiktaş taraftarıyla kavga etmişti. Bu kavga esnasında silah çekildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Akhisar- Beşiktaş maçını izlemek üzere Eskihisar’dan aynı feribot ile Yalova’ya gitmek için bekleyen Beşiktaş taraftarları Bursa’ya gitmek üzere feribot bekleyen Emre Belözoğlu ve Orhan Ak ile karşılaştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Beşiktaşlı taraftarlar ile Emre Belözoğlu ile arasında iskelede başlayan küfürleşme, henüz hareket etmeyen arabalı vapurda da devam etti. 8-10 kişilik grup Emre ve yanındaki Orhan Ak'a tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşanan arbede sırasında Orhan'ın belindeki tabanca yere düştü. Tabancanın düştüğünü gören Orhan Ak, hemen eğilip tabancayı aldı ve etrafındakiler alıp ateş açmasın diye şarjörünü çıkardı. Orhan'ın daha sonra silahı kaldırarak, "Dağılmazsanız ateş açarım" diye bağırdığı iddia edildi. Beşiktaş taraftarlarından biri de, Belözoğlu’nun otomobilini tekmeleyerek arka stop lambasını kırdı.

Feribotta bulunan özel güvenlik görevlileri müdahale ederek iki tarafı ayırdı. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine silah çektiği ileri sürülen ve küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ve arkadaşı Orhan Ak’tan şikayetçi oldu. Belözoğlu ve arkadaşı Ak da Beşiktaşlı taraftarlardan şikayetçi oldu.

Feribota gelen Eskihisar Jandarma Karakolu’nda görevli jandarma ekipleri olaya el koyarak tarafları karakola götürdü.

Saldırı sırasında yumruk darbeleri alan Emre Belözoğlu'nun özellikle sırtında morluklar meydana geldiği belirtildi. Orhan Ak'ın da vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı öğrenildi.

ORHAN AK KİMDİR?

Orhan Ak, 29 Eylül 1979’da Kocaeli’nin Koğükpelit köyünde doğdu. Profesyonel spor hayatına Kocaelispor’da başladı.

Orhan Ak Daha sonra Galatasaray'a transfer olan futbolcu, Karl-Heinz Feldkamp tarafından kadro dışı bırakıldı. Orhan Ak şu an Ankaraspor'a 1 yıllığına kiranmıştır.

Futbolculuk kariyeri

Kocaali'nin Koğükpelit köyünde doğan Orhan Ak Sakarya'da bir amatör küme takımı olana Et Balık Spor altyapısında futbola başladı. Burada oynadığında Türkiye Genç millî futbol takımları için kesfedildi ve Türkiye Genç millî futbol takımları için ilk karşılaşmasına 22 Şubat 1995 tarihinde Almanya'ya karşı oynanan U-15 millî hazırlık karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşma sonrası birçok Süper Lig takımının dikkatini çekti. Gelen birçok transfer teklifleri arasında o zamanın Marmara Bölgesi'nin güçlü temsilcilerinden Kocaelispor'un teklifi kabul ederek 15 yaşında Kocaelispor altyapısına transfer oldu. 1996 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak as takımına dahil edildi. Kocaelispor as takımı için ilk resmî karşılaşmasına 8 Şubat 1997 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşmadan sonra sık sık oynama fırsatı buldu. Aynı sezonun sonunda Kocaelispor'la kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Daha önce Kocaelispor takımında oynamıştır. 24 Temmuz 2007 tarihinde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp tarafından kadro dışı bırakılmıştır ve bunun üzerine sezonun kalan kısmı için Ankaraspor'a kiralanmıştır. 2008'de Antalyaspor'a transfer olmuştur. Bir zamanlar Orhan-Ogan-Emre-Kayra'yla zamanın en iyi defans hattını oluşturmuşturlar.

2010 yılının Temmuz ayında Süper ligin yeni takımlarından Bucaspor'a transfer olmuştur. Sezonun sonu takımdan olaylı bir şekilde ayrılmıştır.

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer oldu.

2012-13 sezonunun başında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Elazığspor'a transfer olmuştur. 2013-14 sezonunda ise İstanbul BB'ye transfer olmuştur.