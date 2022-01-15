Orhan Ak: Sivas deplasmanından alınan 1 puanı kazanç olarak görüyoruz

15 Ocak 2022 Cumartesi 19:20 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 19:20

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, "Sivas her zaman zor bir deplasman. Bu şartlarda alınan 1 puanı kazanç olarak görüyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, mücadeleyi değerlendirdi.



Abdullah Avcı maçta kırmızı kart gördüğü için yerine basın toplantısına katılan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Ak, "Maç beklediğimiz gibi başladı. Sivasspor her zaman çok zor bir deplasman. Rıza hocanın takımları ligi uygun, sert takımlar oluyor. Biz de ona göre çalıştık yoğun bir şekilde. Aslında oyun olarak beklediğimiz bir şeydi, ikinci bölgede adam adama başlayan oyunda biz de bir stoperi oyuna sokarak bu baskıyı kırmaya çalıştık. Nitekim golü de böyle bulduk. Diğer stoperimizin de net bir şutu var. Zamana zaman bunlarda başarılı olamadık. Sivasspor baskıyı hissettirdi. İkinci yarıda hava koşulları da etkiledi. Bireysel hatalar oldu. Bizim için kaybedilen 2 puan var. Çünkü her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama bu şartlarda Sivas deplasmanından alınan 1 puanı kazanç olarak görüyoruz." dedi.

Abdullah Avcı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili de Ak, "Hocamızın hemen her maçta yaptığı maçın içerisinde olabilecek itirazlardan biriydi. Kötü bir sözü de olmadı orada. Ama sanıyorum hakem saha içine girdiği gerekçesi ile kırmızı kart gösterdi." şeklinde konuştu.

Ak, Abdulkadir Ömür ağrıları arttığı için ikinci yarıda devam edemediğini belirtirken ilk kez forma giyen yeni transferlerden Edin Visca'nın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, "Sivasspor kolay fırsat vermeyen bir takım. Visca kalitesi belli bir oyuncu. Ondan çok faydalanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.