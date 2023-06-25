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Spor

Orhan Okulu Yağlı Güreş Ligi 3. etabının başpehlivanı oldu

Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

AA25 Haziran 2023 Pazar 21:14 - Güncelleme:
Orhan Okulu Yağlı Güreş Ligi 3. etabının başpehlivanı oldu
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde Yağlı Pehlivan Güreşleri Gaziantep'te gerçekleştirildi

Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen güreşlere, 1250 güreşçi katıldı. Dün elemelerle başlayan müsabakalarda güreşçiler, dereceye girmek için mücadelesini sürdürdü.

Finalde Orhan Okulu ile Mehmet Yeşil Yeşil karşı karşıya geldi.

Final müsabakasını kazanan Orhan Okulu, Türkiye Yağlı Güreş Ligi Gaziantep etabının başpehlivanı oldu. Yağlı güreşlerde üçüncülüğü Mustafa Batu ve Hüseyin Gümüş paylaştı.

Dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını protokol üyeleri takdim etti.

  • Güreş
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  • Pehlivan Güreşleri

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