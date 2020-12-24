Menemenspor'dan kovulan Orhan Terzi: Otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler

IHA 24 Aralık 2020 Perşembe 11:55 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:23

TFF 1. Lig’de Adanaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kazanan Menemenspor, maç esnasında 6 yabancı oyuncu oynatarak kural hatası yapmıştı. Hükmen mağlup sayılması beklenen Menemenspor’da maçın ardından yardımcı antrenör Orhan Terzi’nin görevine son verildiği açıklanmıştı. Görevine son verilen Orhan Terzi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Vefat eden annesiyle yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Orhan Terzi, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Annem o kadar çok özledim ki. Keşke yanımda olsaydın. Yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ettiler. İsmimi lekelediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem? Oğlunu otelden atıp, uçak biletini iptal ettiler. Bu kulüp için o kadar çok şeyler yaptım ki. Bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem. Elbet bir gün buluşacağız, seni çok seviyorum"

GEÇEN SEZON RAKİBİNİN YAPTIĞI HATAYA KENDİSİ DÜŞTÜ

Adanaspor karşısında ilk 11'de 5 yabancı oyuncu Gentian Selmani, İbrahim Adamu, Anane Tidjani, Mohammed Kamara ve David Domgjonas'a yer veren Menemenspor, karşılaşmanın 75. dakikasında Şeref Özcan'ın yerine İbrahim Akanbi Rasheed'i oyuna sürdü.

Böylelikle sahada 6 yabancı oyuncunun yer aldığı Menemenspor, 79. dakikada Tidjani'nin yerine Murat Elkatmış'ı alsa da TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre kural ihlali gerçekleştirdi.

Bu ihlali yapan ekip, disiplin talimatnamesine göre hükmen mağlubiyetle cezalandırılıyor.

Geçen sezonun 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor rakibini 1-0 mağlup etmişti. Ancak Ümraniyespor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.