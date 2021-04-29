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Spor

Orhun Ene'den kura çekimi yorumu

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, dengeli bir grupta yer aldıklarını belirtti.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 17:38 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 17:38
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Orhun Ene, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2022 Avrupa Şampiyonası'nda bizim de yer aldığımız A Grubu'nun oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Çapraz grubumuzda da çok önemli rakipler bulunuyor. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Önümüzde olimpiyat elemeleri ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası elemeleri ile uzun bir sürecimiz var. Olimpiyat elemelerinde NBA'den gelen oyuncularımızla bütün takımı da görme fırsatımız olacak. Avrupa Şampiyonası öncesi bu sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecekleri için mutlu olduklarını kaydederek "Bu turnuvada oynayacağımız hiçbir maç kolay geçmeyecektir. Çünkü Avrupa Şampiyonası oynamaya hak kazanmış her ekibin belirli bir seviyenin üzerinde kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Ancak biz de ülke basketbolu olarak bulunduğumuz noktayı çok iyi biliyoruz ve milli takımımızın potansiyeline çok inanıyoruz. Ülkemizi de FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri ise tüm takımların önemli hedeflerle turnuvaya katıldığını vurgulayarak "Amacımız organizasyonda tüm gücümüzle mücadele etmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Avrupa Şampiyonaları'nda günlük performansların ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Biz de ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam." yorumunu yaptı.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva, 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takımın A Grubu karşılaşmalarına Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak.

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