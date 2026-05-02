Orhun Ene'den mağlubiyet yorumu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 95-76 mağlup olan Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Orhun Ene, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getiren Ene, şu ifadeleri kullandı:

"Sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Üst üste aldığımız iki galibiyetin ardından, bu maçın da ilk yarısının son 4 dakikasına kadar fena bir oyun sergilemedik. Ancak sonrasında Bahçeşehir Koleji'nin sertliğine reaksiyon veremedik. Bu tarz bir oyuna hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmamız gerekirdi. Şimdi önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı var ve o da benzer bir sertlikte geçecek. Kısa sürede köklü değişiklikler yapmak zor olsa da, hızlıca toparlanıp bir reaksiyon göstermeyi değerlendireceğiz. Amacımız kalan iki maçımızdan en az birini kazanmak. Bunun için mental olarak hazırlanıp tüm gayretimizi sahaya yansıtacağız."