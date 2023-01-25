Orhun Ene'nin yeni takımı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Dimitrios Priftis ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, kulüpte daha önce 2015-2020 yılları arasında istikrarlı bir birlikteliğe imza atılan Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.

Orhun Ene'nin 5 yıllık görev süresi içerisinde önemli başarılara imza atığı hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"TOFAŞ Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselmiş, 2016-2017 sezonunda ise Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalma başarısı göstermişti. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan, 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan TOFAŞ, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup'ta çeyrek finale kalmıştı. 2020-2021 sezonuyla birlikte TOFAŞ Basketbol Takımı'nın başında 6. sezonuna başlayan ancak 26 Ekim 2020 tarihinde görevi bırakma kararı alarak kulüpten ayrılan Orhun Ene, son olarak 2020-2022 yılları arasında A Erkek Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yaptı. Değerli koçumuz Orhun Ene'ye TOFAŞ ailesine, evine yeniden 'hoş geldin' diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz."