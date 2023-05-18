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Spor

Origi'ye Süper Lig'den 3 talip var

Milan'da beklenen patlamayı yapamayan Belçikalı forvet Origi'ye Türkiye'den 3 takımın talip olduğu belirtildi.

18 Mayıs 2023 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
Origi'ye Süper Lig'den 3 talip var
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Milan'da beklenen patlamayı yapamayan Belçikalı forvet Origi'ye Türkiye'den 3 takımın talip olduğu belirtildi.

İtalyan basını, Origi'ye Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanyaspor'un da ilgi gösterdiği ifade edildi. Milan'la 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi.

Genk altyapısında yetiştip çıkışını Lille'de yapan Origi, 2014'te 12.5 milyon euroya Liverpool'a transfer olmuştu. 2017'de Wolfsburg'a kiralanan 28 yaşındaki oyuncu İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitince sezon başında bedelsiz olarak Milan'ın yolunu tutmuştu.

Milan formasıyla Serie A'da 26 lig maçına çıkan Origi 2 gol 1 asist üretebildi.

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