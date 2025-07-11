Benfica'dan ayrılıp Beşiktaş'a imza atması beklenen Orkun Kökçü hakkında İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica yönetimi, milli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması için İstanbul'a seyahat etmesine izin verdi.

ZORUNLU SATIN ALMA İLE GELİYOR

Ayrıca haberde anlaşmanın ilk etapta kiralık olacağı ve 25 milyon Euro + 5 milyon Euro garanti bonuslar içeren kalıcı bir transfer haline geleceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.