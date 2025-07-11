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Spor

Orku Kökçü'yü resmen duyurdular! Sağlık kontrolleri için yola çıkıyor

Beşiktaş'a transfer olması beklenen Orkun Kökçü için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan basınına göre Benfica yönetimi, milli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması için İstanbul'a seyahat etmesine izin verdi.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Orku Kökçü'yü resmen duyurdular! Sağlık kontrolleri için yola çıkıyor
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Benfica'dan ayrılıp Beşiktaş'a imza atması beklenen Orkun Kökçü hakkında İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica yönetimi, milli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması için İstanbul'a seyahat etmesine izin verdi.

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Ayrıca haberde anlaşmanın ilk etapta kiralık olacağı ve 25 milyon Euro + 5 milyon Euro garanti bonuslar içeren kalıcı bir transfer haline geleceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

  • Orkun Kökçü transfer
  • Beşiktaş
  • Benfica milli futbolcu

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