İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,267
  • EURO
    50,4172
  • ALTIN
    6497.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Orkun Kökçü: Artık o gol gelsin

Kayserispor karşısında 90+5'te gelen galibiyet golüne asist yapan Orkun Kökçü, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Gol yollarında şanssız olduklarını belirten Kökçü, “Artık o gol gelsin” dedi.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: Artık o gol gelsin
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 yendi.

Beşiktaş'a 90+5'te galibiyeti getiren golde El Bilal Toure'ye asist yapan Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"

Mücadeleyi değerlendiren Orkun, "Topla iyi oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Çok şans ürettik ama gol bulmakta zorlandık. Ben de 8-9 kere kaleyi denedim. Son vuruşta zorlandık ama oyun genelinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çalıştıklarımız sahaya yansımaya başladı. O bizim için güzel bir şey. Zorlandık ama 90+5'te kazandık. En önemlisi 3 puan oluyor tabii ki." dedi.

"ARTIK O GOL GELSİN"

"Gol gelmedi ama asist geldi. Neler söylersin?" sorusuna cevap veren milli futbolcu gülerek, "Artık o gol gelsin. Kafamda o gol" dedi ve "Denedim. Bu artık girsin diye düşündüm ama aslında o da olmamalı. Geçmişe baktığımda, o pozisyonlarda daha kolay gol buluyordum. O kafamda, yavaş yavaş geliyoruz. İnşallah en çabuk şekilde ilk golü bulurum. İlk golü attığımda devamının geleceğini biliyorum. Çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.