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Spor

Orkun Kökçü attı, Benfica 1 puana razı oldu

Portekiz Ligi'nin son haftasında Benfica, konuk olduğu Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 01:41 - Güncelleme:
Orkun Kökçü attı, Benfica 1 puana razı oldu
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Portekiz Ligi son hafta maçında Benfica, deplasmanda Rio Ave ile karşılaştı. Rio Ave Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Konuk ekibin golünü 32. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Rio Ave, 90+3. dakikada penaltıdan Costa ile eşitliği yakaladı. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.

Benfica milli futbolcumuz Orkun Kökçü, maça 11'de başladı ve 87 dakikada sahada kaldı.

Portekiz ekibinde bu sezon 43 maçta forma giyen Orkun, 7 gol ve10 asist yaptı.

Bu sonuçla Benfica sezonu 80 puanla 2. sırada tamamladı. Rio Ave ise 37 puanla tamamladı.

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