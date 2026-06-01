  • Orkun Kökçü, ay-yıldızlı formayla 4. golünü attı
Orkun Kökçü, ay-yıldızlı formayla 4. golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya karşısında öne geçmesini sağlayan golü atan Orkun Kökçü, milli formayla 4. golünü kaydetti.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 22:42
Milli futbolcu Orkun Kökçü, Kuzey Makedonya maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 4. golünü kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kadıköy'de Kuzey Makedonya mücadele ederken, millilerin ilk golünü Orkun Kökçü attı. Karşılaşmanın 2. dakikasında sağ kanattan Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktasının sağında bulunan Orkun düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 49. milli maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4. golünü kaydetti.

Müsabakada 11'de görev alan Orkun Kökçü 46. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

