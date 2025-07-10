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  • Orkun Kökçü, Beşiktaş için geliyor! Anlaşma detayları belli oldu
Spor

Orkun Kökçü, Beşiktaş için geliyor! Anlaşma detayları belli oldu

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Milli futbolcunun yarın resmi imzalar için İstanbul'da olması bekleniyor. Siyah beyazlıların Orkun Kökçü için Benfica'ya ödeyeceği bonservis belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Temmuz 2025 Perşembe 19:41 - Güncelleme:
Orkun Kökçü, Beşiktaş için geliyor! Anlaşma detayları belli oldu
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Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.

Portekiz basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

5+25 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş ile Benfica arasındaki anlaşma toplam 30 milyon euroya mal olacak. Bu rakamın 5 milyon eurosu kiralama bedeli olarak ödenecek, kalan 25 milyon euro ise zorunlu satın alma opsiyonu kapsamında Benfica'ya aktarılacak.

Orkun Kökçü'nün 11 Temmuz (yarın) tarihinde İstanbul'da olması bekleniyor.

24 yaşındaki milli futbolcunun Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro.

PERFORMANSI

Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.

  • Beşiktaş
  • Orkun Kökçü transferi
  • Benfica bonservis

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