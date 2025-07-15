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Spor

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 15:07 - Güncelleme:
Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk idmanına çıktı.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmanda 24 yaşındaki futbolcu, ısınma hareketlerine takımla katıldı. Antrenmanın devamında genç futbolcu, takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmalarıyla süren antrenman, yarım sahada yapılan pres ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takımın sabah çalışmasını Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları ile Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf izledi.

Antrenmanın ardından Norveçli teknik adam ile bazı oyuncular, idmanı takip eden siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza dağıttı.

Beşiktaş, akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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