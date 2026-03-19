Orkun Kökçü: Böyle devam etmek istiyorum

Beşiktaş'ta günü Kasımpaşa karşısında 1 gol ve 1 asistle tamamlayan ve maça damgasını vuran kaptan Orkun Kökçü, maç sonrası yaptığı açıklamada, 'Açıldım, daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı. Böyle devam etmek istiyorum. Bu da çalışarak olacak tabii.' yorumunda bulundu.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 22:28 - Güncelleme:
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Milli futbolcu, "İlk yarıda oyuna hakimdik bence. İkinci yarı daha çok geriye çekildik. Sevmediğimiz bir şey. Bunu analiz etmeliyiz. 3 puan önemliydi. Milli araya güzel girdik. Milli takımlara odaklanma zamanı şimdi. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Orkun Kökçü, formuyla ilgili, "Kışın kampta söylediğim gibi, hissediyordum, ilk golü attıktan sonra açılacaktım. Futbolda genelde öyle olur. İlk gol arayışında daha çok heyecanlanırsın, mantıksız şeyler yaparsın. Açıldım, daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı. Böyle devam etmek istiyorum. Bu da çalışarak olacak tabii." dedi.

Siyah-beyazlı oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı maç için, "Romanya maçıyla ilgili milli takımdaki arkadaşlarımla konuştuk. Önemini biliyoruz. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için de milli takım hocamız bizi daha erken toparlamaya karar verdi, daha iyi hazırlanmak için. 1-2 güne kampa katılacağız. Çalışarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

