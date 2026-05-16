  • Orkun Kökçü: Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 00:50 - Güncelleme:
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, ilk yarıda kendilerine yakışmayan bir performans sergilediklerini belirterek, "İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun oldu. İkinci yarıda daha enerjik ve istekli oynadık. Beraberliği yakaladık. Başka şanslarımız da vardı. Maçı kazanabilirdik, kaybedebilirdik de." ifadelerini kullandı.

Sezonun son maçına çıktıklarını vurgulayan milli futbolcu, taraftarlardan özür dileyerek, "Son maç, belliydi son maç olduğu. Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz. Hem de teşekkür ediyorum. Her koşulda bize destek oldular. İnşallah gelecek sezon hedeflerimize ulaşacağız, yaklaşacağız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yoğun sezonun ardından dinlenme sürecine gireceklerini söyleyen Orkun Kökçü, "Tatil, Dünya Kupası... Kulüp futbolundan biraz uzaklaşacağız. Herkes dinlenebilir, kafasını toplayabilir. Özür diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

