  • Orkun Kökçü: Büyük bir hedefi başardık
Orkun Kökçü: Büyük bir hedefi başardık

A Milli Takım'da Orkun Kökçü, 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova'yı devirerek 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldığımız maçın sonrasında hislerini paylaştı.

1 Nisan 2026 Çarşamba 00:40
A Milli Takım'ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü, Kosova maçı sonrası duygularını paylaştı.

"BÜYÜK BİR HEDEFİ BAŞARDIK"

Dünya Kupası'na katılmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Orkun Kökçü, "Çok mutluyuz. Bu büyük bir hedefimizdi. Son Dünya Kupası'na katıldığımızda ben henüz 1 yaşımdaydım. Hep hikayeleri duyuyorduk. Eski videoları izliyorduk. Takım olarak hedefimiz, yaşayamadığımız Dünya Kupaları... Şu anki genç nesle yaşatmak, örnek olmak istedik. Onların gururları olmak istedik. Başardık." ifadelerini kullandı.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Takım içindeki birlik ve beraberliğe dikkat çeken milli futbolcu, "Herkes çok iyi mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bunu dedi galiba ama biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor; maçlarda olsun, oynamadığında olsun. Biz bir aileyiz. Çok mutluyuz. Biraz rahatladık. Önümüzde Dünya Kupası var, ona hazırlanacağız." dedi.

"DÜNYA KUPASI'NA ODAKLANACAĞIZ"

Gençlere örnek olmayı önemsediklerini vurgulayan Kökçü, "Genç nesle, çocuklara bir örnek olmak, hayallerin arkasında koşmaya örnek olmak istedik. Bunu başardık. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na odaklanacağız. Çok iyi iş çıkarmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi..." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

