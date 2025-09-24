İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4564
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4980.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Orkun Kökçü: Daha iyi olacağım

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşılaşması sonrası konuştu. Başarılı orta saha iyi yolda olduğunu ve zamanla daha iyi olacağını söyledi.

Haber Merkezi24 Eylül 2025 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: Daha iyi olacağım
ABONE OL

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"KONTROL BİZDEYDİ AMA İKİNCİ YARIDA DÜŞÜŞ YAŞADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum, kontrol bizdeydi, topu iyi çevirdik. 3-0'dan sonra ikinci yarıda biraz düştüğümüzü düşünüyorum. Kolay top kayıpları yaptık, daha büyük bir skor olabilirdi. 3 puan için mutluyuz. En önemlisi o şu anda. Güzel bir sonuç ama daha da iyi olmalıyız." dedi.

"BENİM SEVİYEMDE BİR OYUNCU ÖYLE TOP KAYBI YAPAMAZ"

Kendi performansına da değinen milli oyuncu, "İlk yarıda iyi başladık. Top bizdeydi. Kendi açımdan da iyi başladığımı düşünüyorum. İkinci yarıda biraz top kayıpları oldu. Benim seviyemde bir oyuncu öyle top kaybı yapamaz." ifadelerini kullandı.

"İYİ YOLDAYIM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

Performansını geliştirmeye odaklandığını söyleyen Kökçü, "Elimden geleni yapıyorum. Mutluyum ama kendi performansım daha iyi olabilir. Kendime güveniyorum. Bunu pek kafamda tutmuyorum, rahatım. Daha iyi olacağım, iyi yoldayım ben." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.