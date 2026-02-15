İSTANBUL 23°C / 13°C
  Orkun Kökçü durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik
Spor

Orkun Kökçü durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik

Orkun Kökçü, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atarak kariyerinin en iyi serisini yakaladı. Milli yıldız son 6 resmi maçın tamamında skor katkısı vererek Beşiktaş hücumuna damga vurdu.

15 Şubat 2026 Pazar 21:38
Orkun Kökçü durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik
Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yakaladığı müthiş istatistikle dikkat çekti.

Milli futbolcu, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi maçta fileleri havalandırdı.

Orkun Kökçü, kariyerinde de ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atmayı başardı.

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek takımının hücum gücüne damga vurdu.

Orkun Kökçü'nün gol attığı maçlar:

* Eyüpspor

* Konyaspor

* Kocaelispor

* Alanyaspor

* Başakşehir

