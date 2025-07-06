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Spor

Orkun Kökçü gemileri yaktı! Beşiktaş için büyük fedakarlık

Benfica forması giyen Orkun Kökçü'nün teknik direktörüyle yaşadığı problemin ardından takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Portekiz basını, milli futbolcunun Beşiktaş forması giyebilmek için kulüpteki tüm alacaklarını bırakmaya hazır olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Haber Merkezi6 Temmuz 2025 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Orkun Kökçü gemileri yaktı! Beşiktaş için büyük fedakarlık
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Transferde Beşiktaş'ın gündeminde olan Orkun Kökçü'den flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılara gelmek isteyen milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün yaptığı fedakarlığı Portekiz basını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PEŞİNDE

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak zirveye oynamak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham ve David Jurasek'in ardından gözünü Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü'ye dikti. Milli oyuncu için temaslarda bulunan Kara Kartal, oyuncunun durumu hakkında bilgi istedi.

BÜYÜK FEDAKARLIK

aksam.com.tr'nin Portekiz basınından aktardığı habere göre; Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta forma giymek istiyor. 24 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda oynayabilmek için kulüpteki tüm alacaklarını bırakmaya hazır.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, geçen sezon Benfica formasıyla 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli orta saha bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asistle skora etki etti.

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