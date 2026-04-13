İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7161
  • EURO
    52,353
  • ALTIN
    6806.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü göz dolduruyor! İkinci yarıda açıldı
Spor

Orkun Kökçü göz dolduruyor! İkinci yarıda açıldı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği performansla göz dolduruyor. Milli oyuncu, 2026 yılında forma giydiği 14 maçta 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Orkun Kökçü göz dolduruyor! İkinci yarıda açıldı
ABONE OL

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü, gol ve asistlerine devam ediyor. Siyah-beyazlıların kaptanı, son oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında 1 kez fileleri sarsarken 1'de asist yaptı.

Mücadelenin gol perdesini açan Orkun, Jota Silva'ya da şık bir asist yaparak galibiyete önemli katkı sağladı.

LİGİN 2. YARISINDA COŞTU

Ligin ikinci yarısında skorer kimliğiyle ön plana çıkan Orkun Kökçü, Ocak ayından bu yana biri kupada olmak üzere 8 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 5 de gol pası verdi.

Milli futbolcu, 2026 yılında forma giydiği 14 maçta 8 gol, 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Beşiktaş, bu sezon Orkun Kökçü'nün skor katkısı yaptığı 12 maçı da kaybetmedi. Siyah beyazlılar, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.