Orkun Kökçü göz dolduruyor! İkinci yarıda açıldı

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü, gol ve asistlerine devam ediyor. Siyah-beyazlıların kaptanı, son oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında 1 kez fileleri sarsarken 1'de asist yaptı.

Mücadelenin gol perdesini açan Orkun, Jota Silva'ya da şık bir asist yaparak galibiyete önemli katkı sağladı.

LİGİN 2. YARISINDA COŞTU

Ligin ikinci yarısında skorer kimliğiyle ön plana çıkan Orkun Kökçü, Ocak ayından bu yana biri kupada olmak üzere 8 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 5 de gol pası verdi.

Milli futbolcu, 2026 yılında forma giydiği 14 maçta 8 gol, 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Beşiktaş, bu sezon Orkun Kökçü'nün skor katkısı yaptığı 12 maçı da kaybetmedi. Siyah beyazlılar, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.