  • Orkun Kökçü: Hakemler psikolojimizi bozuyor
Spor

Orkun Kökçü: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Maçı değerlendiren Orkun Kökçü, özellikle kart standartlarındaki tutarsızlığın futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 23:16 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: Hakemler psikolojimizi bozuyor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşma sonrası Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Orkun Kökçü "Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle... O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz." dedi.

"BİZE KIRMIZI, FENERBAHÇE MAÇINDA..."

Açıklamalarına devam eden Orkun Kökçü "Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah." ifadelerini kullandı.

