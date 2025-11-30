İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü: Her maçı kazanmak istiyoruz
Spor

Orkun Kökçü: Her maçı kazanmak istiyoruz

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 2-0'lık Karagümrük galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ30 Kasım 2025 Pazar 22:23 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: Her maçı kazanmak istiyoruz
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, maçın ardından konuştu.

"MECBURUZ, İHTİYACIMIZ DA VAR"

Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Orkun, "Bizim ihtiyacımız vardı böyle oyun ve skora. Daha çok oyun önemliydi. Bu maçtan zevk aldık, pozitif anlar yarattık. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam. Devre arasına kadar her maçı kazanmak istiyoruz. Buna mecburuz. İhtiyacımız da var." dedi.

"BUNUN FARKINDAYIZ"

Son olarak Orkun Kökçü, "Maçtan sonra analiz yapmak zor ama ben daha çok zevk aldım, herkes istekliydi, enerjikti, birbirimiz için mücadele ettik. Daha çok mantıklı kararlarla oyunu kurduk, şanslar ürettik. Normalde düşüşler oluyor ikinci yarıda, onu konuştuk devrede. Büyük takım futbolu önde baskı, topa daha çok sahip olarak oluyor. Bunun da farkındayız. Daha çok çalışarak bunu becermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.