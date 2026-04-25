Şimdiden yaz transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı kafa golüyle bir kez daha gündem oldu.

İngiliz basını, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu bu yaz Old Trafford'a getirmek isteyen M. United'ın 60 milyon euroyu gözden çıkardığını duyurdu. TEAMtalk'ın haberine göre M. United, yaz döneminde köklü bir revizyon hazırlıyor. Casemiro sezon sonunda ayrılacak, Ugarte'nin de geleceği belirsiz. ManU'nun listesinde Anderson, Baleba, Wharton ve Orkun Kökçü ilk sıralarda.

MAÇ BAŞINA 0.5 SKOR KATKISI

Orkun'u Benfica'dan 25 milyon euro karşılığında alan Beşiktaş'ın ise oyuncunun satışından 60 milyon euro talep ettiği hatırlatıldı. Beşiktaş'ta futbolunun en olgun dönemini yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, Milli Takım'ın Kosova'yı elediği maçta da Kerem'in golüne asist yapmıştı. Orkun Kökçü, bu sezon Siyah-Beyazlı takımda oynadığı 36 maçta 9 gol ve 9 asistlik performans gösterdi. Toplam 18 gole katkıda bulunan Orkun'un maç başına skor katkısı 0.5 oldu. Orkun Kökçü Beşiktaş dışında hiçbir takımda bu yüzdeye ulaşamamıştı.