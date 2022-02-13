İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2022 Pazar / 12 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü için çılgın rakam! Tarihe geçecek
Spor

Orkun Kökçü için çılgın rakam! Tarihe geçecek

Orkun Kökçü, Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Feyenoord'daki başarılı performansıyla beğeni toplayan milli oyuncu Orkun Kökçü için İngiliz ekibi Arsenal'in 50 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Eğer transfer gerçekleşirse kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atılacak.

star.com.tr13 Şubat 2022 Pazar 23:25 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 23:25
ABONE OL

Orkun Kökçü, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Feyenoord forması giyen ve Hollanda'da ocak ayının oyuncusu seçilen Orkun Kökçü için İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'in 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Milli oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi 2025'e kadar sürüyor.

ARSENAL, ORKUN KÖKÇÜ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

İngiltere basınından talkSport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 21 yaşındaki milli oyuncu için takımı Feyenoord'a 50 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Haberde Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da Orkun Kökçü'yü istediği belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN TRANSFERİ KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Hollanda Eredivisie'de Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün 50 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olması durumunda kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak ve Dirk Kuyt'ın rekorunu kıracak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord formasıyla 34 maça çıkarken 6 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu. Kökçü, oynadığı 34 maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Milli orta saha oyuncusu son 3 maçta attığı 4 gol ve 1 asistle beğeni topladı.

star.com.tr

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.