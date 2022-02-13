Orkun Kökçü için çılgın rakam! Tarihe geçecek

star.com.tr 13 Şubat 2022 Pazar 23:25 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 23:25

Orkun Kökçü, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Feyenoord forması giyen ve Hollanda'da ocak ayının oyuncusu seçilen Orkun Kökçü için İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'in 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Milli oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi 2025'e kadar sürüyor.

ARSENAL, ORKUN KÖKÇÜ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

İngiltere basınından talkSport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 21 yaşındaki milli oyuncu için takımı Feyenoord'a 50 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Haberde Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da Orkun Kökçü'yü istediği belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN TRANSFERİ KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Hollanda Eredivisie'de Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün 50 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olması durumunda kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak ve Dirk Kuyt'ın rekorunu kıracak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord formasıyla 34 maça çıkarken 6 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu. Kökçü, oynadığı 34 maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Milli orta saha oyuncusu son 3 maçta attığı 4 gol ve 1 asistle beğeni topladı.