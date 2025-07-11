Gelecek sezonda Avrupa'da başarı, ligde de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer bombalarını art arda patlatıyor. Forvete İngiliz golcü Tammy Abraham'ı indiren Siyah-Beyazlılar, Benfica'nın yıldız orta sahası Orkun Kökçü'de de mutlu sona ulaşmaya yakın.

Benfica ile görüşmek için Portekiz'e giden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, daha sonrasında da Hollanda'ya giderek Orkun ile maaş konusunu anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Bu hamle gerçekleşirse, Siyah-Beyazlı kulübün tarihinin en pahalı transferi olacak. Portekiz basınından A Bola mali detayları da aktararak, Benfica ile Beşiktaş'ın anlaştığını duyurdu. Habere göre; Transfer, Finansal Fair Play kurallarına uyumu için formalite gereği bir yıllık kiralama ardından 25+5 milyon euro'luk zorunlu satın alma şeklinde gerçekleşecek. Kara Kartal'ın, 24 yaşındaki orta sahaya ise yıllığı 5 milyon eurodan 5 senelik sözleşme yapacağı bildirildi. Ayrıca Orkun Kökçü'nün, Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giyeceği ve büyük olasılıkla kaptan yapılacağı yazıldı.