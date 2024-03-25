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  • Orkun Kökçü ile anlaşma tamam! Benfica'nın ise tek şartı var
Spor

Orkun Kökçü ile anlaşma tamam! Benfica'nın ise tek şartı var

Son dönemde verdiği röportaj nedeniyle Benfica'da kadro dışı kalan milli futbolcu Orkun Kökçü, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı. Samet Aybaba'nın bizzat görüşmeleri yürüttüğü transfer için Portekiz ekibinin Gedson Fernandes takasını şart koştuğu öğrenildi. İşte detaylar...

25 Mart 2024 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
Orkun Kökçü ile anlaşma tamam! Benfica'nın ise tek şartı var
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Beşiktaş'ın yeni sezonda dev transfer hamlelerinden biri olacak Orkun Kökçü konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Feyenoord'dan 25 milyon euro'ya Benfica'ya transfer olan Kökçü, milli ara öncesinde teknik direktör Schmidt'in oyun sistemini eleştirdiği için kadro dışı bırakılmıştı. Kara Kartal da takımda mutsuz olan 23 yaşındaki maestroyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

RESMİ TEMASA GEÇİLDİ

Orkun'dan olumlu geri dönüş alan siyah-beyazlı yönetim Portekizli yöneticilerle de temasa geçip transfer şartlarını masaya yatırdı.

BENFICA TAKAS İSTİYOR

Benfica cephesinin Gedson Fernandes ile Orkun Kökçü takasını düşündüğü öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların teklifinin Orkun Kökçü'yü bonservisinin yarısıyla verip, Portekizli orta saha Gedson'u bonservisiyle almak olduğu bildirildi. Beşiktaş Koordinatörü Samet Aybaba'nın transfer için bizzat görüşmeleri yürüttüğü ve temasların yoğun bir şekilde sürdüğü belirtildi.

MİLLİ ARA SONRASI GÖRÜŞME

Öte yandan bir başka iddiaya göre; Benfica Başkanı Rui Costa büyük bir rakam ödediği Orkun'u kolay kolay kaybetmek istemediği, milli takım dönüşü beklentilerini soracağı öne sürüldü. Bu görüşmenin ardından bir yol haritası çizileceği gelen bilgiler arasında.

SAHADA YANLIŞ ROL

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, teknik direktör Schmidt'in sahada verdiği yanlış rol nedeniyle başarılı olamadığını düşündüğü için böyle bir röportaj verdi. Milli ara dönüşünde yıldız maestronun durumu görüşülecek. Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla 34 maçta boy gösterdi. 23 yaşındaki milli yıldız, 3 gol, 10 asist yaparak toplamda 13 gole direkt etki etti.

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