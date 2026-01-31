İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü: İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim
Spor

Orkun Kökçü: İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim

Milli futbolcu Orkun Kökçü, zor bir atmosferde oynadıkları maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Üst üste attığı gollerin kendisi için özel olduğunu belirten Orkun, galibiyet golü atmanın ise tarif edilemez bir his olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim
ABONE OL

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Milli futbolcu, "Zor bir maçtı. Atmosfer farklıydı tabii. Ancak, ondan etkilenmedik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Hocalarımız bizi çok iyi hazırladı. Bazen düştük ama sonunda 3 puanı kazanabildik." dedi.

Ligde üst üste iki haftadır gol atan Orkun Kökçü, golleriyle ilgili, "İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim." diye konuştu.

Orkun Kökçü, "Galibiyet golü olduğu için ekstra oldu. Küçükken hep galibiyet golü diye hayal edersin. Çok şükür öyle oldu. En önemlisi takım olarak maçları kazanalım. Kimin gol attığının aslında pek bir önemi yok. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, zor olsa da... Önümüze bakacağız. Kupa da çok önemli. Önümüzde bir kupa maçı var, oraya hazırlanacağız." açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.