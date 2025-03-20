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Spor

Orkun Kökçü: İnşallah devamı da gelir

A Milli Takım'ın Macaristan galibiyetinde attığı golle perdeyi açan isim olan Orkun Kökçü karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber Merkezi20 Mart 2025 Perşembe 22:41 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: İnşallah devamı da gelir
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Millilerimizin ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH A LİGİ'NE YÜKSELİRİZ"

Attığı gol ile ilgili konuşan Orkun, "İlk kez Türkiye'de gol attığım için mutluyum. İnşallah devamı gelir ve Macaristan'da bu işi bitirip A Ligi'ne yükseliriz." dedi.

"ZOR BİR MAÇTI"

Mücadeleyi değerlendiren milli futbolcu, "Çok fiziksel bir maçtı, çok fauller oldu. Biz de fiziksel anlamda iyi iş çıkardık. Zor bir maçtı. Avantajla Macaristan'a gideceğiz. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Orkun ayrıca, "Çalıştığımız gibi oldu bu maç. Çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

24 yaşındaki futbolcu son olarak "Bize neyi beklediğini anlatıyor Montella, biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu maç iyi oldu. İnşallah devamı da gelir. Gelecek maçlarda da bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız." açıklaması yaptı.

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