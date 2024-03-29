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Spor

Orkun Kökçü kararını verdi! Gelen haber Beşiktaş'ı yıktı

Orkun Kökçü'nün Benfica'da kadro dışı kalmasının ardından transfer için harekete geçen Beşiktaş'ı yıkan haber geldi. Geleceği hakkında kararını veren milli futbolcu Portekiz'de kalarak kendini ispatlamaya çalışacak. İşte detaylar...

Sabah29 Mart 2024 Cuma 08:56 - Güncelleme:
Orkun Kökçü kararını verdi! Gelen haber Beşiktaş'ı yıktı
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Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda basınına verdiği röportaj sonrasında teknik direktör Roger Schmidt tarafından kadro dışı bırakıldı.

Milli takıma katıldıktan sonra açıklama yapan Kökçü, kamptan döndükten sonra teknik direktör ve kulüp yetkilileriyle konuşacağını duyurmuştu.

ORKUN'DAN BEŞİKTAŞ'A RET

Bu doğrultuda kulübünde kadro dışı bırakılan oyuncuya Beşiktaş talip oldu. Recod gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu ancak milli futbolcu, siyah beyazlıların teklifini reddetti.

BEŞİKTAŞ'I DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Benfica'da kendini ispatlamak isteyen 23 yaşındaki oyuncu Türkiye'de top koşturmak istemiyor. Orkun Kökçü daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı desteklediğini açıklamıştı.

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