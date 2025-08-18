İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Orkun Kökçü: Kendim için sabırlı olmam lazım

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Orkun Kökçü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 00:42
Orkun Kökçü: Kendim için sabırlı olmam lazım
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, zorlu geçen 90 dakikadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, hem takımın performansını hem de kendi fiziksel durumunu değerlendirdi.

Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Kökçü, henüz tam kapasiteye ulaşmadığını ancak bu seviyeye çok yakın olduğunu vurguladı:

"Galibiyet için mutluyum. Daha iyi olabileceğimi düşünüyorum ve biliyorum. Tatil yapmadım ve ilk maçta yorgunluğum vardı. Hafif bir sakatlığım vardı o dönemde. Sakatlığı daha az hissediyorum artık. Yüzde yüze yakınım, beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. En iyi şekilde hazırlanmam lazım. Beklenti yüksek ve daha iyi performans göstereceğime eminim. Kendim için sabırlı olmam lazım. Yüzde yüz olduğumda kendimi göstereceğim."

