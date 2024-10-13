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Spor

Orkun Kökçü: Kerem'in gelmesi iyi oldu

Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

13 Ekim 2024 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: Kerem'in gelmesi iyi oldu
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Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi açıklamalar yaptı.

Orkun Kökçü yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir yolculuk oldu, saat farkı da var. Burası bayağı soğuk ama bunlar bahane değil. Yüzde yüz hazırız. Dünya Kupası için konuşuyoruz. Gayet iyi Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bunun devamını getirmek istiyoruz."

"KEREM'iN GELMESİ İYİ OLDU"

"Kerem'in gelmesi ikimiz açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Milli takım hissi gibi oldu benim için. Zeki de var. 3 Türkçe konuşan grubu yaptık. Performansa bakarsak benim için de iyi oldu. İnşallah devamı gelir. Daha da güzel sonuçlar, performanslar elde edebiliriz."

MAÇ TAKVİMİ

"Ben genç bir oyuncuyum. 23 yaşındayım. Benim için maçlar pek ağır olmuyor. Maçlar oynadıkça kendimi hazır hissediyorum. Hemen hemen her maçta oynuyorum, benim için daha iyi oluyor. Daha da zorlanacak şartlar var ama benim için iyi bir şey aslında."

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