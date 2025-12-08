İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5779
  • EURO
    49,5981
  • ALTIN
    5734.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Orkun Kökçü: Mutlu değiliz

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 2-2 sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 22:59 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: Mutlu değiliz
ABONE OL

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"PUAN ALAMADIĞIMIZDA BU HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Mücadelenin ardından konuşan yıldız orta saha, "Açıkçası en önemlisi bizim için galibiyet almak. Baskılı oynadık ama 3 puan alamadığımızda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Mutlu değiliz. Geliştirmemiz gereken çok şey var, farkındayız." dedi.

"DAHA İYİ GÜNLER GÖRMEK İSTİYORUZ"

Takımın istikrarsızlığına da dikkat çeken milli yıldız, "Her hafta aynısını diyoruz ama daha iyi günler görmek istiyoruz. Çalışıyoruz ama ne yazık ki çıkmıyor! Galibiyet serisi yakalayamıyoruz, bu çok üzücü! Yolumuza devam etmeliyiz. Söyleyecek fazla bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇLARI KAZANAMAZSAN LİGE TUTUNAMAZSIN"

Galibiyet serisinin olmamasının baskı oluşturup oluşturmadığı sorulan Kökçü, büyük takım sorumluluğunu hatırlatarak şu yanıtı verdi:

"Her hafta konuşuyoruz bunu. Büyük takım olduğunuzda her maçı kazanmanız gerekiyor. Hiç kimseyi küçümsemeden söylüyorum, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Yoksa lige tutunamazsın."

"BİZİM İÇİN DE ZOR"

Rakiplerin gücüne de değinen kaptan, "Rakiplerimiz de çok güçlü. Bizim için de zor. Farkındayız. Hep birlikte devam ederek, daha iyi günler görmek istiyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.