Auckland City ile karşı karşıya gelen Benfica'da oyundan çıkan milli futbolcu Orkun Kökçü, hocası Bruno Lage'ye tepki gösterdi.

Milli futbolcu, kulübünün Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynadığı maça ilk 11'de başladı. Orkun, 61. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.

Orkun, bu değişikliğin ardından teknik direktörü Bruno Lage'ye tepki gösterdi. Lage de bu anlarda Orkun'a sus işareti yaptı.

Benfica'da Orkun'un yerine oyuna dahil olan Renato Sanches, 63. dakikada ağları havalandırdı. Bu anlarda kameralar tekrar Lage ve Orkun'a döndü. İkilinin kenarda konuştuğu görüldü.