İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9321
  • EURO
    52,7726
  • ALTIN
    6775.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz
Orkun Kökçü: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz

Beşiktaşlı Orkun Kökçü, Alanyaspor maçının ardından sezonu kupayla tamamlamak istediklerini söyledi.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 23:18
ABONE OL

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SERGEN HOCAMA KOŞTUM ÇÜNKÜ..."

Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yanına gitmesiyle ilgili konuşan Orkun Kökçü, "Sergen Hocama koştum çünkü son zamanlarda çok konuşuyoruz kupanın önemini birlikte. O yüzden onun yanına gitmek istedim." ifadelerini kullandı.

"SEZONU KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Sezon hedeflerine de değinen milli futbolcu, "Bu sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Zorlu bir lig geçirdik, inişli ve çıkışlı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. İki final var." dedi.

Ligde de iddialarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Kökçü, "Ligde de puan toplamak istiyoruz. Arayı çok açmak istemiyoruz. Her gün devam edeceğiz ve çalışacağız." şeklinde konuştu.

KARAGÜMRÜK MAÇI VURGUSU

Hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük maçına da değinen yıldız oyuncu, "Hafta sonu Karagümrük maçı var. Toparlanıp o maça hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.