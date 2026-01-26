Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah beyazlılarda ilki yaşadı.
Milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında takımının Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada 6. dakikada ağları havalandırdı.
Orkun, bu golle birlikte Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta ilk golünü attıktan sonra hocası Sergen Yalçın'a sarıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIMBeşiktaş, takım kaptanı Orkun Kökçü'nün siyah beyazlı formayla kaydettiği ilk golün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İlk ama son değil.@OrkunKokcu ���� pic.twitter.com/zrgfEXTv5K— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 26, 2026