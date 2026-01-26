İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3772
  • EURO
    51,5601
  • ALTIN
    7107.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü, siftahı yaptı! Gol hasreti sona erdi
Spor

Orkun Kökçü, siftahı yaptı! Gol hasreti sona erdi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, ikas Eyüpspor karşısında 6. dakikada tabelayı değiştirdi. Milli futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol atmış oldu.

HABER MERKEZİ26 Ocak 2026 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
Orkun Kökçü, siftahı yaptı! Gol hasreti sona erdi
ABONE OL

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah beyazlılarda ilki yaşadı.

Milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında takımının Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada 6. dakikada ağları havalandırdı.

Orkun, bu golle birlikte Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta ilk golünü attıktan sonra hocası Sergen Yalçın'a sarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş, takım kaptanı Orkun Kökçü'nün siyah beyazlı formayla kaydettiği ilk golün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.