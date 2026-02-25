İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8759
  • EURO
    51,7639
  • ALTIN
    7334.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orkun Kökçü, son haftalarda göz kamaştırıyor
Spor

Orkun Kökçü, son haftalarda göz kamaştırıyor

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılarda sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan milli oyuncu, son haftalarda dümene geçti. Ligde son 6 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın yeniden çıkışa geçmesinde başrolü üstlendi.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Orkun Kökçü, son haftalarda göz kamaştırıyor
ABONE OL

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sezona istediği başlangıcı yapamasa da ikinci yarıyla birlikte gerçek performansına ulaştı. Benfica'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız orta saha, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında golle buluşamazken iki kez kırmızı kart gördü. Üç maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Orkun, devre arasına üç asistle girdi.

İKİNCİ YARIDA VİTES ARTIRDI

Kaptan, sezonun ikinci yarısına ise adeta fırtına gibi başladı. Ligde son 6 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın yeniden çıkışa geçmesinde başrolü üstlendi. Başarılı oyuncu bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Orkun, hem skor katkısı hem de liderliğiyle takımın sahadaki en önemli isimlerinden biri haline geldi.

KOCAELİ DEPLASMANINDA YOK

Öte yandan Göztepe karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta teknik heyet, kaptanın yokluğunda orta saha planlamasını yeniden şekillendirecek.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.