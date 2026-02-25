Orkun Kökçü, son haftalarda göz kamaştırıyor

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sezona istediği başlangıcı yapamasa da ikinci yarıyla birlikte gerçek performansına ulaştı. Benfica'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız orta saha, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında golle buluşamazken iki kez kırmızı kart gördü. Üç maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Orkun, devre arasına üç asistle girdi.

Kaptan, sezonun ikinci yarısına ise adeta fırtına gibi başladı. Ligde son 6 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın yeniden çıkışa geçmesinde başrolü üstlendi. Başarılı oyuncu bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Orkun, hem skor katkısı hem de liderliğiyle takımın sahadaki en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Öte yandan Göztepe karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta teknik heyet, kaptanın yokluğunda orta saha planlamasını yeniden şekillendirecek.