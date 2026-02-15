İSTANBUL 23°C / 13°C
15 Şubat 2026 Pazar
  Orkun Kökçü: Sonuna kadar devam ettik ve 3 puanı aldık
Orkun Kökçü, zor geçen maçta pes etmeyerek 3 puana ulaştıklarını söyledi. Milli futbolcu, takım içi uyumun arttığını ve seriyi sürdürmek istediklerini belirtti.

15 Şubat 2026 Pazar 23:01
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, pes etmeyerek 3 puana ulaştıklarını söyledi.

Orkun, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Uzun süredir ligde kaybetmediklerini belirten siyah-beyazlı futbolcu, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Zor bir maçtı, oynaması çok zordu ama pes etmedik. Sonuna kadar devam ettik ve 3 puanı aldık." diye konuştu.

Ligde son 4 maçta 4 gol attığı hatırlatılan Orkun Kökçü, "Zaten 'Bir gol atsam devamı gelir' demiştim. Allah'a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın. Gol atmam çok önemli değildi, 3 puan daha önemliydi. Önümüze bakacağız. Kupada bir sonraki tur için elimizden geleni yapacağız. Maç maç ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çok önemli maçların kendilerini beklediğini aktaran Orkun, "Normalde öne geçiyoruz veya berabere kalıyoruz ya da geriden gelip beraberliği yakalıyoruz. Bugün de böyle oldu. Pes etmedik. Son dakikada gelen gol de bizi biraz rahatlattı. Bu maçı unutup önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takım ortamının çok iyi olduğunu vurgulayan Beşiktaşlı oyuncu, "Herkes birbirine alıştı. İlk başta biraz zorluk çekiyorsun. Takım arkadaşını yüzde 100 tanıyamıyorsun ama yeni transferler dahil herkes çok iyi performans gösteriyor. Daha çok çalışacağız ve önümüze bakacağız." diyerek konuşmasını noktaladı.

