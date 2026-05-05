Spor

Orkun Kökçü: Tek hedefimiz kupaydı...

Orkun Kökçü, Konyaspor'a elendikleri maçın ardından tek hedeflerinin kupa olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 23:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TEK HEDEFİMİZ KUPAYDI"

Mücadele sonrası değerlendirme yapmakta zorlandığını ifade eden milli oyuncu, "Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok." sözleriyle duygularını aktardı.

"BEŞİKTAŞ CAMİASINA YAKIŞMADI"

Karşılaşmanın hemen ardından konuşmanın kolay olmadığını vurgulayan Kökçü, "Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"

Taraftarlardan özür dileyen kaptan, sezonun kalan bölümüne de değinerek, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Son iki maçı oynayacağız. Şu an pek bir şey diyemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

