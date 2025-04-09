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Spor

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, haftanın 11'inde

Benfica'da forma giyen iki milli yıldız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 21:32 - Güncelleme:
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, haftanın 11'inde
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Portekiz Süper Ligi'nde 28. haftada oynanan karşılaşmaların sona ermesinin ardından haftanın takımı da belli oldu.

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.

Benfica'nın, Portekiz Premier Ligi'nin 28. haftasında Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup ettği karşılaşmada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, asistleriyle dev maça damga vurmuştu.

Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Portekiz Ligi'nde 28. haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

Hornicek (Braga), Wagner Pina (Estoril Praia), Drame (CF Estrela Amadora), Otamendi (Benfica), Frimpong (Moreirense), Orkun Kökçü (Benfica), Aursnes (Benfica), Zalazar (Braga), Lacximicant (Estoril Praia), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Pavlidis (Benfica).

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