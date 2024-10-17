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Spor

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Benfica'yı bekleyen büyük ceza

A Milli Takım'ın yıldız isimleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica büyük bir cezayla karşı karşıya. Portekiz basını, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı nedeniyle Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men cezası alabileceğini öne sürdü.

17 Ekim 2024 Perşembe 12:03 - Güncelleme:
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'na kötü haber! Benfica'yı bekleyen büyük ceza
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Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün forma giydiği Portekiz'in köklü kulübü Benfica, 3 yıl men cezasıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

SAVCILIK MEN EDİLMESİNİ TALEP ETTİ

A Bola gazetesinin haberine göre, Portekiz Kamu Bakanlığı ile savcılık, kulüp yönetiminin yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından suçlu bulunması halinde, kırmızı-beyazlı kulübe altı aydan üç yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti. Benfica hakkındaki davanın, rüşvet, şike ve yargı sistemini etkilemeye yönelik girişim iddialarla ilgili olduğu belirtildi.

PORTEKİZ LİGİ'NDE 3. SIRADA

Portekiz Ligi'nde 1 maçı eksik olan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Benfica, 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Lizbon temsilcisi 2 hafta sonunda 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

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